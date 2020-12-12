"Состав на игру с Колосом? У нас нет основных и запасных игроков. Они все должны знать, что я хочу от них на футбольном поле. Например тройка полузащиты очень хорошо сыграла и с Ворсклой, и с Мариуполем. Была тяжелая игра с Ференцварошем. Проблема в другом. Мы очень много необоснованно теряли мяч. И Родригес, и Супряга могли забивать. Нашими футболистами сегодня принимались неверные, плохие решения. Наверное, уже думали об отпуске.

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Не могу понять, для чего этот VAR? Почему им не пользовались в первом тайме, когда Шапаренко разорвали колено. Почему там не смотрели? VAR всегда оставляет кадр последнего контакта. Если остановить кадр с красной карточкой Шепелева, то он смотрится не так, как это было в динамике. Это невозможно – получать столько красных карточек в игре из-за использования VAR. Взять те же удаления Мораеса или Забарного, когда скользит опорная нога. Нужно совсем по-другому трактовать, а VAR приводит к непонятностям.

Они всегда берут последний кадр контакта. Все знают мастерство Селезнева, он очень хороший игрок, но все знают его способности, как вести себя в таких ситуациях. Как симулировать, как кричать. Он поймал молодого Миколенко при развороте корпуса. Это не футбол, когда есть такие большие паузы для того, чтобы просматривать эти записи. Постоянные остановки по три-пять минут. Приходится ждать, пока они промотают эту пленку, чтобы что-то сменить.

Но это ни в коем случае не умаляет заслуг Колоса, который очень хорошо сыграл. Это организованная команда с хорошим игроками, но самого футбола по большому счету не было. К сожалению, арбитры будут использовать VAR так, как они хотят.

В игре с Ювентусом наши эпизоды и не хотели смотреть. Был там пенальти на Вербиче или нет. А когда Роналду забивал гол, мог быть офсайд или фол на Бущане, но арбитры даже не стали смотреть VAR. С Барселоной, когда Пике сфолил на Буяльском, судья вместо того, чтобы посмотреть VAR, позволил сопернику ввести мяч не по свистку. Судьи могут ошибаться, они должны быстро принимать решения, но футбол будет более динамичным без VAR", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

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