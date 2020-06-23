Динамо – Колос: Костышин заявил о нарушении дисциплины в команде

Наставник ковалевской команды Руслан Костышин поделился эмоциями от поединка 27-го тура против Динамо (1:2).

"Мы достаточно хорошо выглядели на фоне Динамо и могли надеяться где-то и на победу. Мы всем даем бой, хотя у нас есть свои проблемы. И я не списываю на то, что у нас есть проблемы в качестве, в исполнении, в реализации моментов.

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Мы выходим с Шахтером один на один, выходим с Динамо, и не можем забить. И это проблема нашей команды. У нас есть задача – играть за свою честь, достойно выглядеть, показывать то, за что так полюбили Колос. За неуступчивость, за характер. И мы доказываем это играми. Мы играем за болельщиков, за премиальные от президента, и за свое имя.

Скажу, что в матче с Динамо была нарушена дисциплина – до матча было решено, что первым пенальти бьет Гавриш. Но мяч взял Богданов. Мы будем выяснять, как это произошло. Арни Вильхьяльмссон был на замене, и должен был первый пенальти бить Гавриш. А когда вышел Арни, то он должен был пробивать, если будет второй пенальти. И он молодец", – цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Напомним, все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Андрея Богданова парировал голкипер хозяев Георгий Бущан. После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – шестой.

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