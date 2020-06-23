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Динамо – Колос: Костышин заявил о нарушении дисциплины в команде

12:26 - Читати українською
Динамо – Колос: Костышин заявил о нарушении дисциплины в команде
Руслан Костышин / ФК Колос

Наставник ковалевской команды Руслан Костышин поделился эмоциями от поединка 27-го тура против Динамо (1:2).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Мы достаточно хорошо выглядели на фоне Динамо и могли надеяться где-то и на победу. Мы всем даем бой, хотя у нас есть свои проблемы. И я не списываю на то, что у нас есть проблемы в качестве, в исполнении, в реализации моментов.

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Мы выходим с Шахтером один на один, выходим с Динамо, и не можем забить. И это проблема нашей команды. У нас есть задача – играть за свою честь, достойно выглядеть, показывать то, за что так полюбили Колос. За неуступчивость, за характер. И мы доказываем это играми. Мы играем за болельщиков, за премиальные от президента, и за свое имя.

Скажу, что в матче с Динамо была нарушена дисциплина – до матча было решено, что первым пенальти бьет Гавриш. Но мяч взял Богданов. Мы будем выяснять, как это произошло. Арни Вильхьяльмссон был на замене, и должен был первый пенальти бить Гавриш. А когда вышел Арни, то он должен был пробивать, если будет второй пенальти. И он молодец", – цитирует Костышина официальный сайт Колоса.

Напомним, все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Андрея Богданова парировал голкипер хозяев Георгий Бущан. После 27-ми туров УПЛ Динамо расположилось на второй строчке, опережая Зарю на три очка, Колос – шестой.

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Динамо Киев - Колос Колос Колос Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Руслан Руслан Костышин Арни Арни Вильхьяльмссон Андрей Андрей Богданов Виталий Виталий Гавриш
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