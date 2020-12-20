"Считаю, что это нормальный жребий, особенно если твои подопечные поставили себе целью завоевать трофей. Вот почему не важно, кто является соперником – все равно нужно проходить дальше.

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В конце концов, в том, что Колосу придется выяснять отношения с Динамо, нет ничего страшного, тем более, что в последнее время мы удачно играем с киевлянами. К тому же, поскольку весной динамовцам придется соревноваться сразу на трех фронтах, по настроению, скорее всего, у нас будет преимущество, ведь именно из-за удачного выступление в кубковом турнире мы можем снова пробиться на международную арену. А нам очень хочется еще раз попробовать свои силы в Лиге Европы.

Ну и, наконец, мартовский кубковый поединок Динамо – Колос обязательно будет в поле зрения селекционеров известных зарубежных клубов, и у моих подопечных будет прекрасная возможность обратить на себя внимание. Но для этого нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества", – сказал Костышин в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, предварительно матчи четвертьфинальной стадии Кубка Украины состоятся 3 марта.

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