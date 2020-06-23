Динамо – Колос: Де Пена шокирован судейством Бойко

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена поделился впечатлениями от скандального матча 27-го тура УПЛ против ковалевского Колоса (2:1).

"Это был тяжелый матч. Колос играл хорошо, считаю. Это было странно, поскольку назначили 4 пенальти. Это ненормально. Но мы заработали 3 очка. Это очень важно для нас, потому что хотим финишировать вторыми.

Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

Фол на мне – это пенальти. Он меня потянул за футболку. Я сказал об этом судье, тот ответил, что не было фола. Затем посмотрели VAR и решили назначить пенальти. Да, фол был незначительным, но такие правила", – сказал Де Пена в комментарии FootballHub.

Напомним, что все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан.

Динамо – Колос: VARьяты шоу в УПЛ – 3 очка, за которые стыдно даже победителям, ливень пенальти и сомнительное удаление