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Динамо – Колос: Де Пена шокирован судейством Бойко

06:00 - Читати українською
Динамо – Колос: Де Пена шокирован судейством Бойко
Карлос Де Пена / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена поделился впечатлениями от скандального матча 27-го тура УПЛ против ковалевского Колоса (2:1).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Это был тяжелый матч. Колос играл хорошо, считаю. Это было странно, поскольку назначили 4 пенальти. Это ненормально. Но мы заработали 3 очка. Это очень важно для нас, потому что хотим финишировать вторыми.

Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

Фол на мне – это пенальти. Он меня потянул за футболку. Я сказал об этом судье, тот ответил, что не было фола. Затем посмотрели VAR и решили назначить пенальти. Да, фол был незначительным, но такие правила", – сказал Де Пена в комментарии FootballHub.

Напомним, что все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан.

Динамо – Колос: VARьяты шоу в УПЛ – 3 очка, за которые стыдно даже победителям, ливень пенальти и сомнительное удаление

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Карлос Карлос Де Пена Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Бойко Динамо Киев - Колос
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