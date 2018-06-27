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Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

16:24 133 Читати українською
Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча
Че Че / Фото з соцсетей

В первом товарищеском матче на межсезонных сборах киевское Динамо победило Колос с Ковалевки (2:1).

Динамо начало подготовку к новому сезону с минимальной победы в товарищеском поединке против Колоса с Ковалевки (2:1).

Стоит отметить, что победный гол забил новичок Динамо Че Че.

Динамо в товарищеском матче победило Колос – неудачный дебют Гуйе, первый гол Че Че в составе киевлян

Товарищеский матч

Динамо – Колос – 2:1

Голы: Хльобас 63, Че Че, 75 – Соломка, 26

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Колос: Среда 27 июня 2018

Динамо Киев
Матч окончен
2 : 1
Колос
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Межсезонные сборы Динамо Киев - Колос Динамо Киев Динамо Киев Че Че Че Че
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