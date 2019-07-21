Динамо – Колос – 1:3 – видео голов и обзор матча

Смотрите видео голов и главных моментов спарринга между Динамо и Колосом.

В первом тайме команды не смогли забить хотя бы один гол. Впрочем, вторая половина началась с неожиданного пенальти в ворота киевлян, который реализовал Гавриш. Быстрый ответ вице-чемпиона Украины дала его поклонникам надежду на положительный результат, однако Колос решил испортить им настроение.

Динамо неожиданно проиграло Колосу в товарищеском матче

Двойной удар Нехтия и Черноморца принес победу новичку Премьер-лиги – 3:1.