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Динамо – Колос – 1:3 – видео голов и обзор матча

21:10 393 Читати українською
Динамо – Колос – 1:3 – видео голов и обзор матча
Динамо – Колос / Фото ФК Колос

Смотрите видео голов и главных моментов спарринга между Динамо и Колосом.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
1
1 : 3
3
Колос
16:00 21:07:2019
завершено
 

В первом тайме команды не смогли забить хотя бы один гол. Впрочем, вторая половина началась с неожиданного пенальти в ворота киевлян, который реализовал Гавриш. Быстрый ответ вице-чемпиона Украины дала его поклонникам надежду на положительный результат, однако Колос решил испортить им настроение.

Динамо неожиданно проиграло Колосу в товарищеском матче

Двойной удар Нехтия и Черноморца принес победу новичку Премьер-лиги – 3:1.

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Динамо – Колос: прямая онлайн-трансляция матча
15:50
893
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