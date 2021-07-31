"Эмоции от перехода в Динамо? Очень хорошее впечатление. Очень коммуникабельные люди, особенно понравилось отношение ко мне внутри клуба. Товарищи по команде приняли меня тепло. Я доволен.

Рамирес дал амбициозное обещание после перехода в Динамо

Венесуэльские футболисты не переезжают в Европу из-за трудностей с адаптацией. Это достаточно сложный процесс. Прошло уже 5 лет с тех пор, как я переехал в Европу и сейчас я рад, что оказался в Украине. Слышал только положительные отзывы от других людей. Говорили, что здесь красиво и приятно. В этом я уже убедился лично. Динамо – команда с историей. Клуб великих футболистов. Хочу повторить их достижения и стать важным игроком для этого клуба.

Длительные переговоры по трансферу? Президенту Дунайской Стреды было непросто отпустить важного футболиста, но мне удалось договориться с руководством клуба ввиду того, что в составе Динамо я смогу сыграть в Лиге чемпионов. Буду выступать в чемпионате высокого уровня и развиваться как игрок", – поделился Рамирес в программе Бомбардир.

Напомним, венесуэлец подписал с киевлянами контракт на 5 лет. В прошлом сезоне Эрик провел 35 матчей в чемпионате Словакии, в которых отметился 17-ю голами и 8-я ассистами.

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