Динамо второй день подряд будет играть против Кишварды на сборах в Австрии. Стартовый состав киевлян и бесплатная трансляция доступны в этой новости "Футбол 24".

Начало матча Динамо – Кишварда запланировано на 18:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет доступна на Youtube-канале "бело-синих", смотреть можно прямо в этой новости.

Динамо – Кишварда – 0:2 – видеообзор неожиданного поражения киевлян

Команды уже встречались вчера (5 июля), и Динамо потерпело поражение со счетом 0:2. Подопечные Шовковского лишь втягиваются в полноценную работу на сборах, а официальный сезон откроют 22 или 23 июля. Киевляне во втором раунде квалификации ЛЧ сыграют против победителя пары Жальгирис/Хамрун.

Стартовый состав Динамо на второй матч против Кишварды: Суркис, Ярмоленко (к.), Пихаленок, Волошин, Шапаренко, Задорожный, Дячук, Осипенко, Биловар, Гусев, Пономаренко.

Динамо проиграло Кишварде в первом спарринг-матче – экспериментальный состав Шовковского и шокирующие проблемы в атаке