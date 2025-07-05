Динамо уступило венгерской Кишварде в первом спарринге на летних сборах. Видео голов и обзор игры смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Кишварда – 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71

Динамо проиграло Кишварде в первом спарринг-матче – экспериментальный состав Шовковского и шокирующие проблемы в атаке

Динамо могло забивать в начале игры, однако Кабаев не реализовал момент после разрезного паса Саленко. Зато Кишварда вышла вперед на 24-й минуте – Йорданов ударом головой замкнул подачу от партнера. Динамо испытывало трудности с созданием голевых моментов. Хорошую возможность забить имел Осипенко, который получил хороший пас от Ярмоленко, но молодой динамовец пробил неудачно.

На 71-й минуте Кишварда еще и заработала пенальти после фола Игнатенко, Одиннадцатиметровый удар реализовал Матанович. В итоге Динамо потерпело поражение в первом спарринге на летних сборах.