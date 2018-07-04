Динамо – Карабах: прямая видеотрансляция

Киевское Динамо сегодня сыграет контрольный поединок в рамках подготовки к новому сезону с Карабахом.

Киевское Динамо сегодня проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2018/19. В первой игре на тренировочном сборе в Австрии "бело-синим" будет противостоять Карабах из Азербайджана.

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"Футбол 24" проведет видео онлайн трансляцию контрольного поединка. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.