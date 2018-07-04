toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ Новости ЧМ 2018

Динамо – Карабах – 1:0 – видео гола и обзор матча

23:33 6 Читати українською
Динамо – Карабах – 1:0 – видео гола и обзор матча
Динамо – Карабах – 1:0 / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо минимально победило Карабах Агдам в спарринге во время сбора в Австрии. Смотрите видео гола и обзор матча.

Товарищеские матчи

Динамо – Карабах – 1:0

Гол: Цыганков, 14

Товарищеские матчи

Динамо Киев - Карабах: Среда 04 июля 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Карабах
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев - Карабах Динамо Киев Динамо Киев Карабах Карабах Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
46
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук