Динамо – Ювентус: туринцы теряют еще одного игрока перед матчем Лиги чемпионов
Главный тренер "Старой синьоры" получил неожиданные проблемы перед стартом еврокубков.
Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи стал очередным игроком, который рискует пропустить первый поединок группового раунда Лиги чемпионов.
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29-летний футболист сборной Уэльса получил на тренировке национальной команды мышечную травму, сообщает издание Sky Sport Italia. Игрок не сможет сыграть с Болгарией в матче Лиги наций, который состоится сегодня, 14 октября. Как следствие, Ремзи возвращается в туринский клуб для прохождения медицинского обследования. Только после него станут известны точные сроки восстановления валлийца.
Напомним, уже через неделю, 20-го октября, Ювентус в первом туре группового раунда Лиги чемпионов сыграет в Киеве против Динамо. Ранее положительный результат теста на коронавирус в лагере сборной Португалии получил Криштиану Роналду и точно пропустит старт сезона в еврокубках.
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