Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмзи стал очередным игроком, который рискует пропустить первый поединок группового раунда Лиги чемпионов.

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29-летний футболист сборной Уэльса получил на тренировке национальной команды мышечную травму, сообщает издание Sky Sport Italia. Игрок не сможет сыграть с Болгарией в матче Лиги наций, который состоится сегодня, 14 октября. Как следствие, Ремзи возвращается в туринский клуб для прохождения медицинского обследования. Только после него станут известны точные сроки восстановления валлийца.

Напомним, уже через неделю, 20-го октября, Ювентус в первом туре группового раунда Лиги чемпионов сыграет в Киеве против Динамо. Ранее положительный результат теста на коронавирус в лагере сборной Португалии получил Криштиану Роналду и точно пропустит старт сезона в еврокубках.

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