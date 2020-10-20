"Я доволен самоотдачей команды, производительностью действий. Особенно на фоне неудачной игры с Кротоне. У нас был только один день на подготовку к Динамо, но все прошло хорошо. Не могу сказать, что доволен всеми 90 минутами. Был технический брак, ошибались в передачах, но в целом все прошло хорошо. Мы создали достаточно моментов еще в первом тайме, однако просто не удавалось их реализовать. После перерыва улучшилась реализация – пришли голы. Используем систему, которая будет удобной для Роналду, в которой он чаще всего будет оказываться на ударной позиции, но сегодня он сыграть не мог.

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Кулусевски был немного уставшим, но он еще молод. Играть за Ювентус не так просто, в больших клубах и мяч тяжелее. Он еще будет совершенствоваться, будет больше играть на высоком уровне за клуб и сборную. Луческу сыграл фундаментальную роль в моей футбольной жизни. Он меня прежде всего научил быть профессионалом. Сегодня он, можно сказать, провел мое боевое крещение в Лиге чемпионов.

Я не могу сказать, что очень хорошо знаю Бущана. Знаю, что он неплохо играл за сборную. Сравнение Бущана с Буффоном? Думаю, что украинцу нужно еще добавить, чтобы добраться до уровня Джиджи, который даже в своем возрасте остается в топ-форме. Мы довольны тем, что видим в исполнении Мораты. В Реале он еще был совсем юным, а сейчас уже сформировался как игрок. При этом у него еще все впереди. А мы будем полностью рассчитывать на Альваро, пока он будет забивать и становиться героем матчей", – подытожил Пирло.

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