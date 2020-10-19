Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло определился с обоймой игроков, которые отправятся на матч с Динамо в рамках первого тура ЛЧ.

В Киев из Турина прибудет 19 футболистов "Старой Синьоры", информирует официальный Твиттер клуба.

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Заметим, что из-за обнаруженного коронавируса матч пропускают Криштиану Роналду и Уэстон Маккени. Зато Аарон Рэмзи успел восстановиться от травмы и попал в финальный список Пирло на поединок.

К слову, туринцы не будут тренироваться в Киеве перед матчем Лиги чемпионов, опасаясь коронавируса. Поединок Динамо – Ювентус состоится во вторник, 20 октября, на НСК Олимпийский. Начало в 19:55.

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