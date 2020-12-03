Статистический портал Whoscored выбрал лучшего и худшего игроков Динамо в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса.

Томаш Кендзера стал лучшим представителем Динамо в матче против Ювентуса, набрав 6,5 балла из максимальных 10.

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А вот хуже всех в составе киевлян проявил себя Владимир Шепелев, который набрал лишь 5,7 пунктов. Лучшим же игроком встречи стал Федерико Кьеза, которого оценили в 9,1 баллов. Итальянец отличился голом и ассистом.

Отметим, Ювентус в домашнем матче разгромил Динамо (3:0) и продолжает преследовать Барселону в борьбе за первое место, отставая от каталонцев на 3 пункта.

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