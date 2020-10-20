Традиционное совещание по организационным вопросам проведения матча с участием представителей Динамо и Ювентуса имело на этот раз нетрадиционный вид. Из-за пандемии COVID-19 обсуждение происходило не в зале НСК Олимпийский, как обычно, а в онлайн-режиме. Среди прочего было утверждено, в формах каких цветов проведут матч обе команды, а также арбитры.

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Как информирует официальный сайт Динамо, подопечные Мирчи Луческу сыграют в своей домашней, белой форме с горизонтальными полосками (голкипер наденет темно-синий комплект). Туринцы начнут сезон в Лиге чемпионов в своем третьем комплекте – оранжево-серого пятнистого окраса (вратарь "Старой синьоры" сыграет в желтом). Рефери проведут матч в голубых футболках и черных шортах.

Напомним, поединок Динамо и Ювентуса состоится в Киеве уже сегодня, 20 октября. Начало встречи в 19:55.

Динамо – Ювентус: анонс матча Лиги чемпионов