Динамо провело одно из последних подготовительных занятий перед встречей с Ювентусом в первом туре ЛЧ.

Динамо – Ювентус: киевляне подтвердили присутствие зрителей на матче и объявили дополнительные правила поведения

Как сообщает сайт киевлян, тренировка проходила на базе в Конча-Заспе под наблюдением Мирчи Луческу и его ассистентов. Атмосфера была дружеская – футболисты улыбались и шутили, выполняли беговую работу. Интересно, что за этим действом наблюдали и братья Суркисы.

Уже завтра, 20 октября, "бело-синие" встретятся с Ювентусом на НСК Олимпийский. Начало матча в 19:55.

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