Динамо – Ювентус: киевляне провели тренировку накануне поединка Лиги чемпионов
Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу Лиги чемпионов против Юве.
Динамо провело одно из последних подготовительных занятий перед встречей с Ювентусом в первом туре ЛЧ.
Динамо – Ювентус: киевляне подтвердили присутствие зрителей на матче и объявили дополнительные правила поведения
Как сообщает сайт киевлян, тренировка проходила на базе в Конча-Заспе под наблюдением Мирчи Луческу и его ассистентов. Атмосфера была дружеская – футболисты улыбались и шутили, выполняли беговую работу. Интересно, что за этим действом наблюдали и братья Суркисы.
Уже завтра, 20 октября, "бело-синие" встретятся с Ювентусом на НСК Олимпийский. Начало матча в 19:55.
Динамо победило Рух перед Юве: Луческу не боится "вируса ФИФА", Цыганков стучится в основу, а конкурент снова забивает