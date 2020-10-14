Киевское Динамо будет иметь дополнительную поддержку на трибунах во время матча с туринским Ювентусом.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба. Власти Киева удовлетворили запрос Динамо и разрешили проведение поединка со зрителями при условии строгого соблюдения карантина. Интересно, что сейчас столица Украины находится в "оранжевой" зоне. Согласно правилам, в таких городах запрещено проведение массовых мероприятий с участием более 220 человек.

Заметим, УЕФА принял решение, что на матчах группового этапа допускается присутствие зрителей на трибунах в ограниченном количестве. Окончательное решение принимается в соответствии с нормами, установленными местными властями для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Интересно, что на матче сборной Украины с Испанией уменьшили разрешенную квоту – с 30% до 15% вместимости стадиона. Об аналогичном уменьшении на поединок Динамо и Ювентуса пока не сообщается.

Напомним, Динамо сыграет в группе G с Ювентусом, Барселоной и Ференцварошем. Поединок с туринцами пройдет 20 октября на НСК Олимпийский, начало в 19:55.

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