Динамо – Ювентус: Кьеза отметил момент, который помог туринцам получить преимущество
Полузащитник Ювентуса Федерико Кьеза прокомментировал победный матч против Динамо в первом туре ЛЧ.
"Гол в начале второго тайма помог нам, мы смогли пользоваться свободными зонами, которые стали появляться после этого мяча.
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Мы очень хотели выиграть, потому что важно начинать турнир успешно. От нас всегда многого ждут, и мы стараемся побеждать в каждой игре", – цитирует Федерико Кьезу официальный сайт УЕФА.
Заметим, "Старая синьора" победила "бело-синих" со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
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