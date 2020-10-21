"Гол в начале второго тайма помог нам, мы смогли пользоваться свободными зонами, которые стали появляться после этого мяча.

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Мы очень хотели выиграть, потому что важно начинать турнир успешно. От нас всегда многого ждут, и мы стараемся побеждать в каждой игре", – цитирует Федерико Кьезу официальный сайт УЕФА.

Заметим, "Старая синьора" победила "бело-синих" со счетом 2:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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