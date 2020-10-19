"Игра в Лиге Наций – абсолютный форс-мажор, так сложились обстоятельства. Это моя работа – не давать забить сопернику. Это заслуга всей команды, мы победили Испанию. Мне звонил Луческу, пожелал удачи и сил, потому что мой дебют был тяжелым, но меня поддержали. Андрей Шевченко перед каждым матчем настраивает. То, что попало на камеры, дополнительно мотивировало футболистов. Поверьте, это только маленькая часть того, что мы можем слышать.

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Относительно матча с Ювентусом и отсутствии Криштиану Роналду – мы об этом не думаем. Думаем только о своей игре и готовимся на вторник. Неважно, кто выйдет – это же Ювентус... Все понимают, что это Лига чемпионов", – резюмировал Бущан в комментарии ПроФутболу.

Напомним, 20 октября Динамо будет принимать Ювентус в первом туре Лиги чемпионов, начало встречи в 19:55.

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