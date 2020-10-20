"Давно в Киеве не было подобных событий. Это тест на зрелость для наших футболистов. Жаль, что не будет полного стадиона. Надеюсь что в Киеве будет хороший матч. Сборная Украины показала, что со всеми можно играть. У нас амбициозная команда – сочетание опыта и молодости. Киевская молодежь умеет думать. Они делают оценку своему мастерству и квалификации. Все будет зависеть от тактики и готовности, насколько футболисты будут мотивированы.

Динамо – Ювентус: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо – это не та команда, что была. Состав довольно боевой, но очень мало времени для того, чтобы подготовиться. Трудно играть на третий-четвертый день. Сборники получили неплохие нагрузки. Одним надо подтянуться, другим – восстановиться. Перед тренером поставлена ​​задача сбалансировать состав, это очень сложно сделать. Посмотрим, насколько хватит мудрости при подготовке. Но все понимают, что только в этих играх можно сделать саморекламу, чтобы тебя увидели. Матчи с Ювентусом, Барселоной – знаковые, весь мир будет смотреть.

Какие футболисты сыграют ключевую роль в поединке? Есть лидеры – это Вербич, Сидорчук, де Пена – люди, опытные, постарше молодежи. От них многое будет зависеть, насколько они смогут повести команду за собой", – цитирует Буряка официальный сайт киевского клуба.

Матч Динамо Киев – Ювентус стартует сегодня, 20 октября, в 19:55 на НСК Олимпийский.

Динамо – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів