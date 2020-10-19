Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу с Ювентусом под наблюдением президента клуба и его брата.

Игорь и Григорий Суркисы / Фото из открытых источников

Динамо 20 октября сыграет с Ювентусом в групповом этапе Лиги чемпионов на НСК Олимпийский.

Динамо – Ювентус: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Сегодня, 19 октября, "бело-синие" провели предматчевое занятия на тренировочной базе в Конча-Заспе. Братья Суркисы – Игорь и Григорий – наблюдали из трибун за тренировкой киевлян под руководством Мирчи Луческу.

К слову, кроме Ювентуса, Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с Барселоной и Ференцварошем.

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