Динамо – Ювентус: братья Суркисы посетили предматчевую тренировку подопечных Луческу
18:08 - Читати українською
Киевское Динамо продолжает подготовку к матчу с Ювентусом под наблюдением президента клуба и его брата.
Динамо 20 октября сыграет с Ювентусом в групповом этапе Лиги чемпионов на НСК Олимпийский.
Динамо – Ювентус: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
Сегодня, 19 октября, "бело-синие" провели предматчевое занятия на тренировочной базе в Конча-Заспе. Братья Суркисы – Игорь и Григорий – наблюдали из трибун за тренировкой киевлян под руководством Мирчи Луческу.
К слову, кроме Ювентуса, Динамо в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с Барселоной и Ференцварошем.
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Источник: Футбол 24
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