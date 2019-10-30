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Морозюк: Динамо – это больная тема для меня

08:51 89 Читати українською
Морозюк: Динамо – это больная тема для меня
Морозюк в Динамо / Фото ФК Динамо

Хавбек Ризеспора Николай Морозюк поделился мнением о текущем состоянии киевского Динамо, за которое он выступал на протяжении многих лет.

"Есть желание помочь Динамо, для меня это родная команда. Динамо – это больная тема для меня, любишь, ненавидишь.

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Настолько люблю, что даже находясь в Турции, смотрю на это все, знаю это все. Очень переживаю, злюсь. Радуюсь, когда выигрывают. Но это совсем другое, когда смотришь со стороны, и знаешь это все", – сказал Морозюк в разговоре с YouTube-каналом Бомбардир.

Напомним, 31-летний игрок является воспитанником Динамо и даже дослужился до капитанской повязки в киевском клубе. В январе 2019 года он перебрался в турецкий Ризеспор.

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Николай Морозюк Николай Морозюк Динамо Киев Динамо Киев Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом
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