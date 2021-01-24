Киевское Динамо проводит третий товарищеский матч на сборах в ОАЭ. Соперник – национальная команда Иордании. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Динамо – Иордания стартует в 15:30 по киевскому времени. Это третий контрольный поединок для "бело-синих" на сборе в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом спарринге подопечные Мирчи Луческу уступили варшавской Легии (0:2), а через несколько дней разобрались с солигорским Шахтером – 2:0 благодаря голам Клейтона и Виктора Цыганкова.

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Сборная Иордании занимает 95 место в рейтинге ФИФА и замыкает топ-15 сильнейших национальных команд Азии. Иорданию возглавляет 57-летний бельгиец Витал Боркелманс. Ранее он работал на родине в малоизвестных местных клубах, а с 2012 по 2016-й входил в тренерский штаб Марка Вильмотса в национальной команде Бельгии. Боркелманс возглавил сборную Иордании в 2018 году.

Стартовый состав Динамо: Бущан, Кендзера, Сирота, Миколенко, Забарный, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Супряга, Жерсон

Запасные: Бойко, Нещерет, Попов, Шабанов, Сидклей, Дуелунд, Караваев, Леднев, Беседин, Ванат

Динамо – Иордания: смотреть матч онлайн – видеотрансляция 24 января 2021