Динамо встретится с Интером в рамках очередного спарринга. Где смотреть матч Динамо – Интер, читайте на "Футбол 24.

Уже завтра, 14 августа, Динамо проведет товарищеский поединок с миланским Интером, который является действующим обладателем Скудетто. Стартовый свисток на арене U-Power Stadium в Монце прозвучит в 19:30.

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Как сообщает официальный сайт киевлян, посмотреть контрольный матч можно будет на двух ресурсах – на Youtube-канале Динамо, а также на 2+2. Также игру покажут еще два вещателя: украинский FootballHub и итальянский телеканал Sky Sport.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу уже стартовали в УПЛ, захватив лидерство после трех сыгранных туров. В то же время Интер только продолжает подготовку, первый официальный поединок команда Симоне Индзаги проведет 21 августа против Дженоа.

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