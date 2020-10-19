"Млинарич – очень хороший перспективный игрок, ему 18 лет. В прошлом году играл за сборную Австралии U-17 на чемпионате мира. Думаю, он – самый перспективный центральный защитник в Австралии.

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Были и другие клубы, которые хотели его. Когда он мне сказал, что Динамо хочет его, то я ответил, что это идеальный клуб для него. Потому что сейчас Динамо дает больше шансов молодым игрокам. Поэтому я считаю, что Динамо будет идеальным клубом для него. Я с ним вчера разговаривал, хотя еще никто не знает, будет ли он лететь в Киев. Я знаю, что в Украине не очень хорошая ситуация с коронавирусом. Он будет решать это со своим агентом, с Динамо. Не знаю, как это все закончится, но Динамо должно на него посмотреть", – заверил Нинкович в комментарии ПроФутбол.

Заметим, 18-летний Млинарич вырос на западе Сиднея, имеет австралийское гражданство, но у него есть хорватское корни. Антон еще не дебютировал за первую команду Сиднея – выступал за Сидней-2 и U-21. За сборную Австралии U-17 центрбек провел 4 матча на ЧМ-2019.

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