УЕФА определил бригаду судей, которая будет обслуживать второй поединок 2-го квалифайраунда ЛЧ между украинской и мальтийской командами.

Во вторник, 29 июля, Динамо проведет ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против мальтийского Хамрун Спартанс. Игру будет обслуживать бригада арбитров из Дании, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Поединок, в котором киевляне формально будут выступать хозяевами, рассудит арбитр из Дании Якоб Сундберг. Ему будут помогать ассистенты Виктор Скитте и Джеспер Дахль.

Четвертый арбитр – Лассе Лабел Граагаард.

За VAR будет отвечать Якоб Кехлет, а его ассистентом будет Йонас Хансен.

Напомним, что матч состоится на стадионе Арена Люблин в польском Люблине. Начало игры – в 21:00 по киевскому времени. Первый матч завершился убедительной победой Динамо (3:0).

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