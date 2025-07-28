Динамо Киев в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 сыграет с Хамрун Спартанс. Где смотреть матч онлайн, подскажет "Футбол 24".

Поединок Динамо Киев – Хамрун Спартанс состоится во вторник, 29 июня 2025 года. Футболисты выйдут на поле Lublin Arena, где украинская команда вынуждена принимать своих соперников в еврокубках. Стартовый свисток датского арбитра Якоба Сундберга прозвучит в 21:00.

Динамо идет дальше – ближе к следующему раунду ЛЧ есть только один клуб

Где смотреть Динамо – Хамрун Спартанс? В прямом эфире игру покажут два вещателя – Киевстар ТВ и телеканал 2+2. Поэтому украинские фаны смогут посмотреть игру бесплатно.

Напомним, что первая встреча на поле Хамрун Спартанс завершилась разгромной победой подопечных Александра Шовковского со счетом 3:0. Словом, Динамо уже имеет солидный запас и должно сделать лишь последний шаг к выходу в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив (они в первом матче сыграли вничью).

Хамрун банили в ЛЧ из-за договорняка, 0:10 от Бенфики, тренер ассистировал легенде Серии А – момент истины для Динамо