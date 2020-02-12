Динамо – главная "жертва" арбитров в первой части УПЛ

Подведены промежуточные итоги первой части украинского сезона в плане арбитража.

В первой половине сезона судьи чаще всего ошибались в пользу Мариуполя – около десяти видимых ошибок, сообщает издание Ua-football. Чаще всего эти ошибки касались назначения или неназначения пенальти. Еще трижды арбитры ошибались против Мариуполя.

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Второй командой, в пользу которой "работали" рефери, стал донецкий Шахтер (трижды "горняки" пользовались такими "подарками" в чемпионате и еще трижды – в Кубке и Суперкубке Украины). Однако, в большинстве случаев, эти ошибки арбитров никак не влияли на итоговый результат матчей.

Чаще всего страдало от судейских решений киевское Динамо. Восемь ошибок, три из которых, однако, пришлись на выигрышные для киевлян кубковые поединки. Но стоит вспомнить и засчитанные голы "бело-синих" из офсайда в ворота Зари и Олимпика. Еще трижды в пользу столичной команды были ошибки в УПЛ, так что в целом можно говорить о своеобразном балансе.

Также судьи часто ошибались в матчах против Колоса (семь ошибок) и Олимпика (шесть ошибок). И почти не было судейских ошибок в играх с участием Десны.

Напомним, уже во второй части сезона рефери смогут более досконально выполнять свои обязанности – как минимум на одном матче в каждом туре будет работать система VAR, которая должна минимизировать количество судейских ошибок.

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