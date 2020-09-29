"В Киеве будет другая игра. Соперники уже хорошо знают друг друга. Гент, считаю, не ожидал от Динамо такой игры на своем поле. Мячом больше владели киевляне, хотя до этого мы видели, что подопечные Мирчи Луческу в серьезных матчах действуют скорее от обороны. Во многом гости удивили хозяев, скажем так, наглостью.

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Теперь Генту надо раскрываться, ведь забивать нужно как минимум два мяча. Посмотрим, как качественно сыграет бельгийская атака при отсутствии Романа Яремчука и Романа Безуса. Хотя не думаю, что подопечные Вима Де Декера с первых минут попытаются зажать Динамо. Соперник обнажит тылы, если в первом тайме не сможет забить.

План игры "бело-синих" станет понятным с первых минут, но мне все-таки кажется, что акцент будет сделан на оборону. Динамовцы попытаются насытить защиту и среднюю линию, чтобы не дать сопернику проводить быстрые атаки. Спрогнозирую победу Динамо, которое в последних матчах забивает минимум два мяча. В свою очередь Гент за свои старания будет вознагражден лишь одним голом", – сказал Воробей в комментарии изданию РБ.

Напомним, ответный матч Лиги чемпионов между Динамо и Гентом состоится уже сегодня, 29 сентября, в 22:00. В первой встрече динамовцы переиграли бельгийцев (2:1).

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