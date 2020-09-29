"Эмоции переполняют, потому что это решающий матч за выход в групповой раунд. Чувствуем себя отлично, все восстановились, так как ждем завтрашний матч.

Динамо – Гент: анонс ответного матча плей-офф Лиги чемпионов

Я думаю, что в Киеве Гент будет играть совсем иначе, потому что им нужно забивать два мяча. А так команда очень мощная, техническая, завтрашняя игра покажет все", – поделился Супряга в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли бельгийцев (2:1).

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