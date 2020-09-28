Главный тренер Динамо Мирча Луческу – о матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов 2020/21 против Гента. Смотрите пресс-конференцию специалиста – в этой новости на "Футбол 24".

Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов на традиционной пресс-конференции, предшествующей матчу. Посмотреть трансляцию можно в этой новости на "Футбол 24". Мероприятие состоялось в 16:30 по киевскому времени.

Динамо – Гент: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Напомним, что первый матч в Бельгии Динамо выиграло со счетом 2:1. Поединок в Киеве станет последним шагом к выходу в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21. "Бело-синие" не выходили в основной раунд ЛЧ с 2016-го.

К слову, матч Динамо – Гент состоится уже завтра, 29 сентября. Стартовый свисток на столичном НСК Олимпийский прозвучит в 22:00.

Динамо – Гент: где смотреть матч плей-офф Лиги чемпионов