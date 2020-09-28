"Приятно вернуться домой. Прошлый матч – уже история. Если что-то и говорили о "помощи" украинских игроков Гента для Динамо, то это было шутливо. Это футбол, все случается.

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Любое поражение бьет по самолюбию, но высококлассные футболисты должны быстро забывать неудачи и настраиваться на следующие матчи. У нас было время осмыслить поражение от Динамо. Мы все обсудили и сконцентрированы исключительно на завтрашней игре.

Перед жеребьевкой говорили с ребятами, что было бы круто втроем прилететь в Украину, но случилось так, что сейчас я здесь один. Безус и Яремчук не смогли прибыть.

Конечно, я завтра выложусь на полную, сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Мы уже так близко к цели, нужно сделать последний шаг.

Не хочу говорить о прошлом. Да, я имею еврокубковый опыт, как и многие другие наших игроков. Это должно помочь в завтрашней игре. Надеюсь, мы не будем нервничать, в нашей игре должно быть больше уверенности, чем в первом поединке.

В течение последней игры с Левеном болельщики нам много свистели. Да, я сделал жест в их адрес – он означал "кто, как не вы, нас должны поддержать?". Это было на эмоциях. Мы играли значительно лучше соперника, но все равно проиграли. Надеюсь, фаны продолжат нас поддерживать, когда наши результаты улучшатся", – рассказал Пластун на пресс-конференции.

Напомним, матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо – Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли бельгийцев (2:1).

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