Дуэлунд, Русин, Вантух, Попов и Цитаишвили занимались отдельно от команды, сообщает Футбольный формат.

Динамо – Гент: анонс ответного матча плей-офф Лиги чемпионов

Интересно, что на пресс-конференции Луческу подчеркнул, что Попов вернулся в общую группу после повреждения, тогда как о травмах других игроков информации не было.

Напомним, матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо - Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли бельгийцев (2:1).

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