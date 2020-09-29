Динамо – Гент: пятеро игроков киевлян тренировались индивидуально – среди них звезды команды
08:27 - Читати українською
Киевское Динамо провело одно из заключительных тренировок накануне решающего поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Дуэлунд, Русин, Вантух, Попов и Цитаишвили занимались отдельно от команды, сообщает Футбольный формат.
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Интересно, что на пресс-конференции Луческу подчеркнул, что Попов вернулся в общую группу после повреждения, тогда как о травмах других игроков информации не было.
Напомним, матч плей-офф квалификации ЛЧ Динамо - Гент состоится 29 сентября, начало в 22:00. В первой встрече динамовцы выиграли бельгийцев (2:1).
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