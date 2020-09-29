Динамо – Гент: Кличко поддержал киевлян перед решающим матчем плей-офф Лиги чемпионов
Легендарный боксер, член Международного зала боксёрской славы, "Вечный" чемпион мира по версии WBC и действующий мэр Киева Виталий Кличко ожидает удачную игру Динамо и выхода подопечных Мирчи Луческу в групповой этап Лиги чемпионов.
"Я давний и преданный болельщик Динамо. Это – команда легендарных побед и настойчивого пути к ним", – цитирует Кличко Klitschko-brothers.com.
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Напомним, сегодня, 20 сентября, на НСК Олимпийский в Киеве состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Гентом. Победитель встречи выйдет в групповой раунд самого престижного еврокубка. В первом поединке в Бельгии победу праздновали киевляне – подопечные Луческу победили команду трех украинцев со счетом 2:1.
Динамо – Гент: анонс ответного матча плей-офф Лиги чемпионов