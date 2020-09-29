Легендарный боксер, член Международного зала боксёрской славы, "Вечный" чемпион мира по версии WBC и действующий мэр Киева Виталий Кличко ожидает удачную игру Динамо и выхода подопечных Мирчи Луческу в групповой этап Лиги чемпионов.

"Я давний и преданный болельщик Динамо. Это – команда легендарных побед и настойчивого пути к ним", – цитирует Кличко Klitschko-brothers.com.

Динамо – Гент: Воробей спрогнозировал победителя лигочемпионовской дуэли

Напомним, сегодня, 20 сентября, на НСК Олимпийский в Киеве состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между Динамо и Гентом. Победитель встречи выйдет в групповой раунд самого престижного еврокубка. В первом поединке в Бельгии победу праздновали киевляне – подопечные Луческу победили команду трех украинцев со счетом 2:1.

Динамо – Гент: анонс ответного матча плей-офф Лиги чемпионов