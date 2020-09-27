Киевский клуб огласил график официальных медиаактивностей перед ответным матчем плей-офф квалификации ЛЧ 2020/21, который пройдет в столице Украины 29 сентября.

Главный тренер Динамо Мирча Луческу проведет традиционную пресс-конференцию 28 сентября, начало – в 16:30. Мероприятие пройдет в конференц-зале клубной базы Динамо, после чего в 18:00 начнется предматчевая тренировка, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Компанию румынскому наставнику традиционно составит один из игроков команды. Что касается Гента, то пресс-конференция главного тренера гостей и одного из футболистов начнется в 18:00 на НСК Олимпийский.

Матч Динамо – Гент стартует 29 сентября в 22:00 на киевском НСК Олимпийский. Первый поединок в Бельгии завершился победой подопечных Луческу со счетом 2:1 – за динамовцев забивали Супряга и Де Пена. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет 1 октября.

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