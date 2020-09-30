"Мы этого ждали, мы к этому стремились. Это была одна из наших главных задач: хорошо стартовать в чемпионате Украины и выйти в групповой этап Лиги чемпионов.

Динамо – Гент – 3:0 – видео голов и обзор матча

Конечно, мы понимаем, что первый тайм и второй отличались. В первом тайме выполнили все, что от нас требовал тренер. Особенно в первые 20-30 минут, когда забили голы, доминировали на поле, вели игру. Но потом мы немного потеряли нити игры.

Во втором тайме также быстро забили гол, могли забить еще. А потом стали уходить в ненужную авантюру, терять мячи. Было какое-то недоразумение. Нужно это улучшать. Я считаю, что мы это можем быстро прекратить. Мы увидели, над чем нужно работать. Теперь сделаем выводы и в последующих играх не будем допускать эти ошибки", – цитирует Караваева официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне в матче плей-офф Лиги чемпионов на своем поле одолели Гент (3:0) и впервые за последние четыре года пробились в групповой раунд самого престижного еврокубка.

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