Киевское Динамо продолжает свою борьбу за выход в групповую стадию ЛЧ. Следующий соперник – Гент.

Киевский клуб сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов против Гента – эта стадия уже будет состоять из двух матчей.

Динамо – АЗ – 2:0 – видео голов и обзор матча

Первый поединок между украинской и бельгийской командами состоится 22 сентября в Бельгии, а ответный матч пройдет 29 числа в Киеве, сообщает официальный сайт Динамо. Победитель этого противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, Динамо победило АЗ в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов (2:0) благодаря голам Родригеса и Шапаренко, а Гент сумел преодолеть Рапид (2:1) – решающий мяч забил Яремчук.

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