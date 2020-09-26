"После финального свистка в среду было трудно. Это нормально, ведь мы могли сыграть лучше. Но у нас много матчей, можем добыть победу в чемпионате против Левена.

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Мы прилагаем все усилия, чтобы расти. Поражение – это плохо, но и поучительно. Мы бы не хотели вновь допускать два таких пропущенных. Мы обсудили это и работали, чтобы исправить ситуацию. В нашей команде много качества и веры. Кто сказал, что шансов выйти в Лигу чемпионов больше нет? Я верю в это", – цитурует хавбека официальный сайт "буйволов".

Напомним, Динамо в выездном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов сумело вырвать победу в Гента (2:1). Уже 29 сентября "бело-синие" будут ждать подопечных Вима Де Декера в ответном матче в Киеве.

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