Главный тренер Гента Вим Де Декер выбрал игроков, с которыми отправится на поединок против киевлян.

В Киев на матч ЛЧ прибудут 20 футболистов Гента. Об этом сообщила пресс-служба "буйволов" в своем Твиттере.

Яремчук пошел на конфликт с Гентом перед игрой против Динамо – форварда ждут в Италии, но есть нюансы

Стоит отметить отсутствие Романа Яремчука, вокруг которого в последние дни ходит много слухов. В частности, некоторые СМИ сватают его в Италию. По официальной версии клуба – у форварда травма, по неофициальной – украинец не будет участвовать в матчах Гента до конца трансферного окна из-за потенциального уходе из клуба.

Роман Безус вне заявки из-за удаления в предыдущем матче, а вот Игорь Пластун – в обойме Вима Де Декера.

Напомним, матч Динамо – Гент стартует уже завтра, 29 сентября в 22:00.

"Динамо – зовсім не велика команда": бельгійські ЗМІ скиглять через поразку в Лізі чемпіонів і звинувачують українця