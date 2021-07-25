Динамо – Газиантеп – 3:2 – видео голов и обзор матча
23:01 - Читати українською
Динамо обыграло турецкий Газиантеп в рамках тренировочного сбора. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
завершено
Товарищеский матч
Динамо – Газиантеп – 3:2
Голы: Попов, 27, Эрсой, 28 (автогол), Кулач, 52 – Сагаль, 4, Максим, 49
Газиантеп согласился не просто заменить Вильярреал, спарринг с которым у Динамо сорвался в последний момент, но и смог дать настоящий бой команде Мирчи Луческу.
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Особо отметим Сидклея. Бразилец организовал оба гола киевлян в первом тайме – навес на Попова и прострел на автогол. Победный мяч в активе Владислава Кулача, который завершил классную стремительную атаку.
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