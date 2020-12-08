"Всегда Динамо создавало много моментов. В начале сезона мы три момента создали в матче с Шахтером и забили три гола. Иногда так получается, иногда – нет. Будем стараться больше забивать.

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Вы сами видели, что в матче с Барселоной у нас было много моментов. С Ювентусом был хороший первый тайм. Хороший момент не использовали. Мы стараемся забивать. Наверное, нужно быть более спокойными перед воротами", – сказал Вербич в комментарии ТК Футбол.

Напомним, уже сегодня Динамо будет принимать Ференцварош в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ, начало в 22:00. Поединок между этими командами в Будапеште завершился вничью 2:2.

Сейчас подопечные Мирчи Луческу расположились на третьей строчке в группе, имея в активе лишь один зачетный балл. Коллектив Сергея Реброва с такими же показателями идет последним. Отчетная встреча станет решающей в борьбе за путевку в плей-офф Лиги Европы.

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