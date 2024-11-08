"Слишком много нервов, надо играть хладнокровнее. Мне кажется, что эта эпопея с его вероятным трансфером в европейский клуб сыграла свою негативную роль.

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Хочу ошибаться, ведь Шапаренко очень хороший игрок, который может прогрессировать. С Судаковым, кстати, такая же проблема. Его слова о критиках? Игра Судакова – это и есть критика. Просто от него и Шапаренко ожидают большего", – поделился Федорчук в интервью Украинскому футболу.

Заметим, что Шапаренко сыграл в 18 матчах за Динамо в этом сезоне, в которых отметился 4 голами и 8 ассистами. Transfermarkt оценивает Николая в 10 млн евро.

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