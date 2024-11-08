"Да какие выводы делать? Вдесятером играть с 16-й минуты или с 17-й. Тем более в первом тайме мы еще и имели моменты, и мяч не залетел в ворота. Два замечательных момента были. Во втором тайме сами подарили гол, потом второй пропустили, и игра была сделана.

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Замена Буяльского после пропущенного гола? Это мое решение. Команда как будто остановилась во втором тайме? Команда не остановилась. Команда играла. Просто пропустили совсем необязательный гол после своей ошибки, когда были в переходной фазе и выходили в атаку. Предголевой пас в простом моменте отдал Кабаев. Ключевой момент? Безусловно, красная карточка сыграла свою роль.

Как оценю пару центрбеков Михавко – Биловар? Они играют за Динамо Киев. Молодые они или нет – не имеет никакого значения. Никто не будет смотреть на это. Они должны это понимать и должны принимать правильное решение. Когда ты выходишь на поле, ты принимаешь решение. Это говорит о твоем интеллекте игрока. Далее есть понимание футбола и мастерство. Первое решение принимается – это говорит об интеллекте футболиста. Что я могу больше сказать? Они должны понимать, где они играют.

В первом тайме команда сыграла нормально, играя в меньшинстве. Во втором тайме все было нормально до того момента, когда пропустили гол после ужасной, я считаю, ошибки. Такие ошибки делать вообще невозможно. Далее игра была сделана", – рассказал Шовковский в эфире в эфире MEGOGO.

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