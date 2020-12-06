"Это важнейший матч. У Мирчи Луческу все поставлено на карту. Если не пройдут в Лигу Европы, значит сыграли плохо. А так – и на первой строчке в чемпионате, и в Лигу Европы могут выйти. Это хорошее достижение по сравнению с прошлыми сезонами.

Сабо: В матче Динамо и Ференцвароша буду поддерживать команду Реброва

У Ференцвароша слабые места – два центральных защитника. В матче с Ювентусом мне они совсем не понравились. Не знаю, какую тактику выберет Сергей Ребров. Ситуация у него сложнее, чем у Луческу. На сегодня, шансов у Динамо больше. По сравнению с прошлыми сезонами, команда Луческу впечатляет.

Думаю, что динамовцы начнут матч очень осторожно и аккуратно. Мирча будет ждать ошибку, чтобы забить и доигрывать игру. Динамо будет выжидать и ставить на минимальную победу или минимальную ничью", – сказал Сабо в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, уже 8 декабря в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов аутсайдеры группы G – Динамо и Ференцварош – разыграют между собой путевку в Лигу Европы. Начало встречи в 22:00.

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