"Я думаю, был хороший матч и я горд за свою команду, особенно за игру в первом тайме. К сожалению, мы не создали много моментов, но мы играли против киевского Динамо на выезде. Это не просто. Конечно, все сломал гол, они забили – после него нужно было что-то менять. Мы пытались, но не забили.

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Я думаю эта Лига чемпионов поможет игрокам, поскольку ни один наш футболист не играл в таком турнире. Этот опыт поможет им в будущем.

Да, мы не забили, но в таких матчах не бывает много моментов. Мы создали два-три очень хороших момента. Если бы мы их использовали – была бы другая игра. Но на таком уровне очень сложно создать 5-6 моментов. Мы создали, но нереализовали. Динамо же реализовало один свой момент и выиграло матч.

Случайно ли забило Динамо или все-таки это был наигранный стандарт? Ну Динамо всегда наигрывает стандарты и мы стараемся наигрывать. Опять же, мяч попал в зону, надо разбираться, кто не был там с игроком. Мы отреагировали, поставили третьего футболиста в стенку – я думаю это было лишнее. Нужно было контролировать центральную зону, ведь именно с той зоны и забили, где должен был быть Сомалия.

После пропущенного гола стало труднее. Ведь знаешь, что надо забивать два. Это не просто. Если бы мы быстро отыгрались, то были бы хорошие шансы. А так, мы старались, создавали, но не забили.

Что помешало моим игрокам реализовать те шансы, которые у них были? Наверное мастерство. Все готовились, но не просто преодолеть психологическое давление. Кроме того, в каких-то моментах хорошо сыграл Бущан, где-то нам не повезло. Главное, что мы создавали эти моменты", – сказал Ребров в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Ференцварош в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов минимально уступил Динамо и потерял шанс продолжить еврокубковую осень.

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