Главный тренер Динамо Александр Шовковский пообщался со СМИ после позорного фиаско в матче 4-го тура Лиги Европы с Ференцварошем (0:4).

– Динамо давно не стартовало в еврокубках так неудачно. Это четвертое поражение киевлян в Лиге Европы. Есть ли у вас понимание того, как улучшить ситуацию и начать забивать?

– Мы готовимся к каждой игре. Но вдесятером против одиннадцати играть достаточно сложно. Вы анализируйте и продолжайте делать свою работу, а мы будем делать свою.

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Относительно сегодняшней игры, в первом тайме мы сдерживали соперника, играли компактно и организованно, имели возможности, чтобы забить, и не один раз. Во втором тайме пропустили после ужасной ошибки. Сразу же пропустили второй – и игра была сделана.

– Было заметно, что Андрей Ярмоленко активно что-то подсказывал со скамейки запасных, или он помогает в вашей работе?

– Он не может и не будет делать никаких подсказок, пока он является игроком. Но как лидер команды, он безусловно имеет авторитет. У него есть опыт выступлений на международном уровне, он – футболист с большим багажом знать. С этой позиции, конечно, он помогает и подсказывает игрокам, и это нормально.

– Какова перспектива пребывания в команде Брайана Себальоса? Собирается ли Динамо выкупать его у бразильской Форталезы?

– К сожалению, во время всего периода его пребывания в нашей команде это уже по меньшей мере третье его повреждение, которое не дает возможности полноценно оценить, на что он способен. Он сыграл лишь одну полноценную игру и дважды выходил на замену. По завершению сезона будем смотреть, но не уверен, – цитирует Шовковского официальный сайт "бело-синих".

Напомним, поражение опустило Динамо на последнюю строчку турнирной таблицы Лиги Европы. Следующий свой поединок в еврокубках киевляне сыграют с Викторией Пльзень, которая одержала сенсационную победу над Реал Сосьедадом (2:1).

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