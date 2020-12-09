"Я сказал футболистам в раздевалке, что мне не стыдно за сегодняшний матч. Мы показали хорошую игру. Было трудно создавать моменты. Я посмотрел на повторах – там был пенальти, но его не дали. Мы создавали шансы, пытались их реализовывать, но не удалось. Здесь никто не даст создать 5-6 моментов, нужно было воспользоваться тем, что было.

Динамо – Ференцварош – 1:0 – видео гола и обзор матча

Психологическое давление мешало игрокам Ференцвароша. Динамо оборонялся компактно, а поле не позволяло быстро передвигать мяч. Нам нужно было атаковать, проходить организованную оборону, забивать. Если бы поле было лучшим, мы могли бы быстрее комбинировать. Не в 3-4 прикосновения, а скорее лучше развивать атаки.

Вряд ли Динамо хотело нанести первый удар во втором тайме. Я не думаю, что у Динамо была такая исключительно оборонительная тактика без ударов по нашим воротам. Это заслуга Ференцвароша, который грамотно прессинговал. На Динамо также было психологическое давление.

Игроки набрались опыта в этой Лиге чемпионов, получили дополнительный стимул бороться за чемпионство и новое попадание в Лигу чемпионов. То, что нам прощают во внутреннем чемпионате, в ЛЧ не прощают. Футболисты получили неоценимый опыт. Большая разница между первым матчем и сегодняшним – все это видели. Теперь они понимают, что это за уровень и какова цена ошибок, нереализованных моментов.

Желаю Динамо хорошего жребия и пройти дальше в Лиге Европы. Я болею за эту команду. Не сегодня, но в целом болею. Везет сильнейшему. Нужно было показать хороший футбол. В игре Ференцвароша прослеживалась идея. Возможно, мы долго строили атаки, не рисковали, зная об их острые контрвыпады. В первом тайме сумели нейтрализовать соперника.

Мне нравится работать с украинцами. Они знают меня и понимают. Харатин и Зубков играют почти все матчи, прогрессируют. Они доказали свою квалификацию, квалификацию украинских футболистов, доросли до сборной Украины. Надеюсь, они продолжат в том же духе.

В этой Лиге чемпионов запоминающийся матч против Ювентуса, когда мы до последнего держали ничейный счет с топ-соперником. Невероятный опыт для игроков, он непременно поможет в будущем. Также запомнились оба матча против Динамо, где мы увидели уровень команд и борьбу", – сказал Ребров на пресс-конференции.

Подопечные Реброва финишировали последними в группе G и прощаются с еврокубками, Динамо будет выступать в Лиге Европы весной.

Динамо переиграло Ференцварош в матче ЛЧ и пробилось в Лигу Европы – ключевыми стали дуэли игроков сборной Украины