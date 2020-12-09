"Такая погода, трудно было дышать. Вся команда отдала все силы. Чувствую какое-то опустошение, нет эмоций, хочется отдохнуть.

Динамо – Ференцварош – видео гола

Вялый первый тайм? Обе команды играли акруатно, и это сыграло свою роль. Также качество газона было не самое лучшее для интенсивной игры. После перерыва немного изменили тактику, играли чаще дальними передачами, выглядели активнее.

Стал игроком матча? Для меня это первая кампания в Лиге чемпионов, поэтому это приятно. Но главное, что мы выполнили задачу, которую перед нами поставил тренерский штаб.

Похвалить себя за эту еврокубковую осень? Я никогда себя не хвалю, но хочется выделить матч с Барселоной на выезде, там мы замечательного играли, не заслуживали тогда на поражение. В любом случае это все большой опыт для нас", – сказал Попов в эфире ТК Футбол 1.

По итогам группового этапа Динамо финишировало третьим и весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Динамо переиграло Ференцварош в матче ЛЧ и пробилось в Лигу Европы – ключевыми стали дуэли игроков сборной Украины