В лагере киевского клуба проходят последние приготовления к главному матчу "бело-синих" в первой половине сезона.

После пресс-конференции Мирчи Луческу, посвященной предстоящему поединку против Ференцвароша, тренерский штаб собрал игроков для вечерней тренировки.

Динамо – Ференцварош: предматчевая пресс-конференция Мирчи Луческу, который ждет лидера и имеет вопросы к арбитрам в ЛЧ

Из-за морозной погоды футболисты экипировались максимально тепло и активно двигались, чтобы разогреть мышцы. Завтра команда пройдет медосмотр и будет иметь финальную предматчевую тренировку и теоретическое занятие.

Напомним, Динамо и Ференцварош между собой будут решать судьбу путевки в плей-офф Лиги Европы. Встреча команд Луческу и Реброва состоится завтра, 8 декабря, начало в 22:00.

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